Wilder Medina fue, en su momento, sinónimo de gol en el fútbol colombiano. El delantero brillaba en cada partido que disputaba y con sus tantos ganó en dos ocasiones el botín de goleador del campeonato.

El desempeño que tenía a nivel individual era tan bueno que, incluso, fue pedido en su momento para la Selección Colombia; no obstante, nunca se pudo dar esta posibilidad por los errores que cometía a nivel personal.

Precisamente Wilder, ya retirado del balompié profesional, publicó en sus redes sociales una imagen que dio mucho de qué hablar. El exfutbolista subió una foto comparando cómo se veía antes y después de tocar fondo.

En una publicación en Instagram, Medina comparó su figura en dos momentos diferentes y escribió un mensaje destacando la lucha que pasó para poder recuperarse.

“En la primera foto llevaba tres días tomando. Como decimos en mi gremio: la había tirado larga. El demonio me hacía sentir intocable porque me pedían fotos y la gente me recordaba como el goleador, pero lo que no sabía es que querían la evidencia de lo destruido que estaba. Hacer estas comparaciones me gusta, me reconforta y todavía yo mismo me asombro de ver la diferencia”, escribió Medina.