Este sábado 21 de octubre el FK Panevėžys se coronó campeón de la liga de fútbol de Lituania, luego del empate de visitante 0-0 ante el FC Hegelmann y que lo volvió inalcanzable en la tabla de posiciones con 81 puntos.

En el juego fue titular el delantero colombiano Sebastián Rincón, hijo del fallecido Freddy Rincón, quien fue sustituido al minuto 63 y logró de esa manera su primer título con el equipo lituano.

O Capitão 🇱🇹Linas Klimavičius com a taça de Campeão Lituano conquistada hoje pelo FK Panevėžys no empate sem gols com o FC Hegelmann em Kaunas.

A delegação está indo agora para Panevėžys onde se encontrarão com os torcedores no Juozas Miltinis Drama Theatre. pic.twitter.com/2svh09Yr8Q

