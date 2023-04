Sebastián Rincón estaba en Argentina (donde jugaba) cuando su papá sufrió un fatal accidente en Cali, por el que quedó en estado crítico por varios días.

Inmediatamente el joven viajó a Colombia para acompañar a Freddy Rincón, que finalmente falleció el 13 de abril de 2022.

Sebastián, que tiene tres hermanos (dos nacieron de la relación de su papá con una brasileña), recibió el apoyo de históricos de la Selección Colombia que llegaron hasta el funeral de su papá.

Posteriormente, siguió con su vida en Argentina hasta hace unos meses.

El futbolista quiso darle otro rumbo a su carrera y en febrero de 2023 fue confirmado como nuevo jugador de FK Panevezys, club de Lituania.

“Yo estuve, desafortunadamente, por dos años sin mucha continuidad en Argentina. Después, las opciones que tuve no me gustaban mucho y sentí que era una oportunidad de volver a Europa; si bien no es la más competitiva y vistosa, es la idea de empezar de cero, agarrar confianza y ritmo, para volver otra vez a una liga competitiva”, declaró en una entrevista del 6 de marzo en Blog Deportivo, de Blu Radio.

El jugador, que en enero cumplió 29 años, hizo gol en su debut (a principios de marzo), anotación que le dedicó a su papá, como se aprecia a continuación:

Gloria a Dios por mi debut, la victoria y los 2 goles ⚽️⚽️❤️🙏🏿 Para vos Pa que se que desde el cielo estás contento y me iluminas 👨🏿‍🦲😇❤️🙏🏿 pic.twitter.com/xIBD1k8jO3 — SEBASTIAN RINCON (@SRincon14) March 5, 2023

Qué dijo Sebastián Rincón de Freddy Rincón cerca del aniversario de muerte

El hijo de ‘el Coloso’ señaló al medio que extraña a su papá y está trabajando para poder cumplirle la promesa que le hizo antes de que partiera: hacerlo sentir orgulloso.

“Con mi papá, creo que más que pasen los meses, no me logro a acostumbrar (a estar sin él) porque cuando estoy por fuera me hago la idea de que estoy peleado con él. Nosotros teníamos tiempos de orgulloso, que no hablaba con él y viceversa, y eso ayuda, es verdad que no siempre sirve esa táctica”, declaró.