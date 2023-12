A mediados de julio, Independiente Santa Fe salió a desmentir por medio de un comunicado una supuesta oferta que había llegado para adquirir el equipo. Esto se dio luego de que en redes se especulara con un aparente ofrecimiento de un grupo inversor extranjero.

“A la fecha no hemos recibido ninguna propuesta de compra por el club. Las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta oferta carecen de toda veracidad y no son ciertas”, aseguraron en su momento desde el equipo capitalino.

🖋️ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 pic.twitter.com/g8rQyG8oWw — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 4, 2023

Sin embargo, todo parece indicar que efectivamente sí hubo una oferta pero esta no llegó a buen puerto. Así lo confirmó el periodista Rafael Cifuentes en Pulzo, donde dio detalles de la operación.

Qué oferta hicieron por Santa Fe

Según contó el periodista, el presidente del equipo Eduardo Méndez le mostró un acuerdo de confidencialidad con la persona que estaba ofertando y le dio detalles de lo que sucedió.

“Estaban ofertando desde un grupo económico de los Estados Unidos, pero era una oferta que no era viable para el equipo. Era una oferta donde se pagaba una plata y algunas deudas, pero financiada a 10 años”, aseguró ‘Rafa’ Cifuentes.

Y es que ese último fue lo que no le cuadró a Méndez para pensar en vender el equipo, pues era muy similar a la idea que estaba adelantando.

“Él dice ‘yo no voy a vender un equipo para financiar porque yo estoy haciendo el trabajo, lo puedo hacer en 10 años y sanear el equipo de la misma manera’. No hay una necesidad real porque no están poniendo el billete encima”, agregó el comunicador deportivo, declarado hincha de Santa Fe.

De acuerdo con Cifuentes, por Santa Fe han llegado algunas ofertas más, pero ninguna concreta y con dinero para hacer el negocio.

“[Méndez] me dice: ‘Tengo 10 ofertas, todos los días aparece una oferta, pero nadie llega con la plata a hacer un negocio concreto’. Esta oferta puntual, que fue con la que se especuló en redes, no era viable. Él dice que no era viable para el negocio y por eso se cayó”, aseguró.

Por último, y siguiendo la misma línea del tema, ‘Rafa’ Cifuentes mencionó que le preguntó a Méndez el calor del club por si quieren comprarlo y este le comentó que Santa Fe vale 50 millones de dólares, es decir unos 200.000 millones de pesos.

