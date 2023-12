Eduardo Luis habló un poco de su vida personal para los micrófonos de ‘Tele letal’, y allí, tocó el tema sobre el rumor que está abundando por el país, que relaciona al relator con el Deportivo Independiente Medellín.

En los últimos días, el periodista Eduardo Luis ha estado en boca de todos. Recientemente, se conoció que su relación con Javier Fernández, El Cantante del Gol, no es la mejor, y desde entonces, los fanáticos del balompié nacional se han interesado en conocer mejor a este personaje comunicacional.

Recientemente, el ‘Toxirelator’ tuvo una entrevista con ‘Tele Letal’, y aprovechó para responder algunas dudas sobre su vida personal. Muchas personas han afirmado que Eduardo es hincha del Medellín, a lo que él respondió: “No, yo no soy hincha. Yo digo que nunca me han hecho bien esa pregunta. Yo soy narrador de fútbol”.

Además de esto, afirmó: “No sé si haga perder credibilidad, pero sí hay algo que la gente va a tomar como un sesgo. De alguna manera hay que entender mi rol. Yo no soy el narrador de una plaza, ya soy un narrador de nivel nacional y tengo mucha simpatía con varias hinchadas. Hay gente que cree que soy hincha de América [por el relato del gol que hace], de Junior, de Atlético Nacional y de Millonarios. Soy relator de todos”.

Al sol de hoy, Eduardo Luis no admitió que es hincha del DIM, aunque muchas personas no creyeron en sus declaraciones.

Por Santiago Mejía Álvarez.

