El momento del Fútbol Club Barcelona de España no es nada sencillo, pues el rendimiento del equipo ha sido muy irregular, las lesiones han sido un dolor de cabeza y, aunque clasificaron a los octavos de final de la Champions League por primera vez luego de 3 años, el rendimiento no convence a los hinchas y por eso algunos incluso ya piden la salida de Xavi Hernández.

(Ver también: La descarada oferta que el Barcelona hizo por Luis Díaz; no la aceptan ni en Colombia)

Uno de los problemas, de hecho, ha sido la falta de gol, ya que jugadores como Robert Lewandowski, Ferran Torres y el mismo Joao Félix no han tenido un gran nivel y por eso es que muchos puntos se le han escapado al conjunto ‘culé’.

Para revertir esa situación y tener una garantía para el futuro, Joan Laporta actuó rápido y cerró el fichaje de una estrella brasileña que era muy apetecida y que, seguramente, le aportará mucho al conjunto español para lo que queda de temporada.

Se trata del delantero Vitor Roque, de apenas 18 años de edad, quien llegó del Atlético Paranaense de Brasil, equipo con el que tuvo un gran rendimiento y por eso es que llamó la atención del club europeo.

El negocio ya estaba cerrado desde hace algunos meses, pero la idea era que terminara de la mejor manera el Brasileirao y ahí sí se pusiera a disposición de Xavi Hernández para preparar el cierre de la temporada 2023-2024.

Ahhh. This is where it’s at. pic.twitter.com/kiHCZCRpil

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2023