Las tragedias son, en muchas ocasiones, parte del fútbol, pues los aficionados aún recuerdan con mucha tristeza el hecho que le ocurrió al Chapecoense, al Manchester United y hasta la tragedia de los aficionados del Liverpool antes de un partido en Inglaterra.

En esta ocasión, de nuevo ocurrió un lamentable hecho que dejó sin vida a dos personas de un equipo de fútbol en Argelia, en el continente de África.

Zakaria Bouziani y Khaled Meftah, arquero y entrenador de un equipo de fútbol de la primera división argelina, murieron en la noche de este miércoles 20 de diciembre en un accidente automovilístico en Tiaret, alnoroeste de Argelia, mientras que otros diez miembros del club resultaron heridos.

El autobús “llevaba al equipo en dirección a Tizi-Ouzou para el partido contra el JS Kabylie, válido para la undécima jornada del campeonato de fútbol Ligue 1 Mobilis”, precisó la FAF.

Le bus transportant le club algérien du #Mouloudia d’El #Bayadh a été impliqué dans un grave #accident de la route, mercredi soir, entraînant la mort de trois personnes, dont le gardien de but et l’entraîneur adjoint, et laissant plusieurs blessés. pic.twitter.com/jljw7RHFO5

— Hespress Français (@HespressFr) December 21, 2023