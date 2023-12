La Champions League es la competencia de clubes más importante a nivel mundial y cuenta con un seguimiento mediático masivo en diferentes partes de la tierra.

Aunque es muy vista y apreciada, en 2021 los grandes clubes europeos decidieron que el torneo no era tan rentable y que por eso impulsarían la creación de una Superliga en la que fecha a fecha jueguen entre sí las potencias del balompié en ese continente.

Esto dijo el TJUE en sus redes:

#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw #EuropeanSuperleague 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/XCnLzwIKWb

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 21, 2023