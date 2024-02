Por: Gol Caracol

En Sao Paulo parece que la ‘novela’ que se armó en torno a James Rodríguez ya terminó. Y muestra de ello fue Muricy Ramalho, quien es el coordinador del cuadro paulista y hace poco se refirió a la decisión del último minuto del colombiano.

Bien es sabido que la intención del cucuteño en las últimas semanas era de la de salir de Brasil y emprender nuevo rumbo en el fútbol internacional. Sin embargo, este martes 20 de febrero todo cambió y, retractándose de su decisión, el ‘cafetero’ convenció a la directiva ‘tricolor’ para quedarse.

Evidentemente, frente a esta situación, no tardaron mucho en buscar versiones oficiales desde el entorno de Sao Paulo. “Entiendo a los jugadores, también fui jugador, no es fácil no jugar, sé que es muy complicado, más como un jugador diferencial, que es un ‘crack’ como James Rodríguez”, dijo Muricy Ramalho en una charla con el programa de Youtube Arnaldo y Tironi.

“David Rubio [James] nunca se apartó de los entrenamientos, siempre cumplió con sus obligaciones, los horarios, dio el 100 %, haciendo el día a día con los jugadores, correctamente. La gente entendió el pedido de disculpas de James, quien dijo que quería seguir jugando en Sao Paulo”, complementó Muricy Ramalho.

No obstante, el dirigente de Sao Paulo también fue enfático en decir que la decisión final en el caso del ‘cafetero’ la tomaría Thiago Carpini, entrenador del equipo: “No se puede dejar de lado un ‘crack’ como esos, esa es mi opinión, siempre fue mi opinión en Sao Paulo, claro que los que deciden siempre son los técnicos”.

