El futuro del futbolista colombiano James Rodríguez es incierto, dado que al parecer rescindió su contrato con Sao Paulo de Brasil, pero le deben un dinero y por eso sigue entrenándose en la sede del conjunto brasileño.

(Ver también: James Rodríguez desafía críticas y reaparece con misterioso mensaje, ¿para Sao Paulo?)

Ante esto, se habló de posibles clubes a los que llegaría, como el caso del Real Salt Lake de la MLS y el Besiktas de Turquía, pero esas opciones son cada vez más lejanas y por eso hay preocupación sobre dónde va a jugar, recordando que a mitad de año está la Copa América.

Sin embargo, más allá de eso y de que sus pasos por los últimos clubes no han sido los mejores y casi siempre sale de una forma no tan buena, igual hay personas que lo defienden sin importar su actualidad, como el caso de Antonio Casale, panelista de Pulzo Deportes.

Lee También

En medio del programa de este martes 20 de febrero, uno de los temas a discutir fue lo que dijo Rivaldo, exjugador histórico de Brasil, sobre James Rodríguez, pero el periodista bogotano lo defendió y dijo que hay que interpretar sus problemas físicos para poder criticarlo.

“Rivaldo es un tipo que tuvo la fortuna de jugar hasta los 41 años sin problemas mayores. James no es que quiera vivir del pasado, sino que tiene una lesión crónica. No es que diga que es el goleador y por eso merece todo, no”, dijo Casale.

Y agregó: “Imagínense que ustedes hacen parte de este programa y cuatro de cinco días a la semana no tienen voz, pues uno se va frustrando un poco, porque quiere seguir trabajando y dándole. La muestra es que se pudo haber retirado hace rato, pero el man quiere seguir jugando fútbol, entonces no es que viva del pasado, sencillamente el cuerpo no le da. Es dramático”.