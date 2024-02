James Rodríguez no pasa sus mejores días con el Sao Paulo. El volante cucuteño espera definir su marcha del conjunto ‘tricolor’ y elegir así su próximo destino futbolístico. Pero mientras eso sucede, en las últimas horas se hicieron eco unas declaraciones del mítico exfutbolista brasileño, Rivaldo, quien fue consultado por el centrocampista colombiano y su presente en el club que dirige Thiago Carpini.

(Le puede interesar: James Rodríguez, ad portas de afrontar problema judicial en Brasil: demandaría a Sao Paulo)

El exfutbolista de la ‘canarinha’ dijo de entrada en su charla con ‘Betfair’ que el ’10’ de la Selección Colombia “puede tener espacio en cualquier club”, pero en otras de sus palabras fue duro con el ex Real Madrid y Bayern Múnich, ya que según Rivaldo, James “no puede vivir en el pasado” y que debe “enfocarse en el presente”.

“James Rodríguez puede tener espacio en cualquier club, pero hay que saber si quiere o no ser el jugador que tiene capacidad para ser. No puede vivir en el pasado, tiene de vivir el presente. No sé qué pasó en Sao Paulo, si tuvo todas las oportunidades que esperaba tener. Jugó 14 partidos, pero si jugó 3 o 5 minutos, cuenta como un partido, pero no sé exactamente cuántos partidos jugó. Seguramente no jugó 14 partidos. (Es necesario) saber si realmente no tuvo la oportunidad o si no estuvo al cien por ciento; listo para jugar”, esas fueron las palabras del exjugador brasileño con ‘Betfair’ al ser consultado por el volante colombiano,