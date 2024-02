Ya se cumplieron dos semanas desde que James Rodríguez expresó sus deseos de salir de Sao Paulo, y aunque todavía no se ha oficializado su salida del cuadro brasileño, se ha empezado a hablar que el cuadro paulista ya tendría listo el reemplazo para el jugador colombiano.

Según informó el diario As de España, Erik Lamela estaría en los planes del cuadro dirigido por Thiago Carpini, tras la decepcionante experiencia que tuvieron con el ‘10’ colombiano, quien fue buscado por Banfield. El argentino está en el Sevilla, pero su contrato se acabará a final de temporada y esta sería la oportunidad perfecta para ficharlo sin costo.

Varios jugadores legendarios del fútbol brasileño se han manifestado sobre la amarga experiencia de Rodríguez Rubio en el ‘tricolor’. El más reciente en hablar fue Rivaldo, quien no tuvo piedad con el cucuteño.

“James Rodríguez puede tener espacio en cualquier club, pero hay que saber si quiere o no ser el jugador que tiene capacidad para ser. No puede vivir en el pasado, tiene que vivir el presente. No sé qué pasó en Sao Paulo, si tuvo todas las oportunidades que esperaba tener”, fueron sus palabras con ‘Betfair’.