Este martes, 20 de febrero, la prensa brasileña filtró que James Rodríguez se reunió con los directivos de Sao Paulo para negociar su continuidad en el club luego de una serie de controversias.

Según detallaron en Globo Esporte, el cucuteño le “ofreció disculpas” al club por los malentendidos y agachó la cabeza con el objetivo de reintegrarse al plantel profesional y tener minutos en 2024.

Ante ello, tal y como explicaron en Brasil, las directivas y cuerpo técnico del ‘Tri’ aceptaron las excusas y decidieron contar con el colombiano para la presente temporada en la que lucharán por el campeonato Paulista, el Brasileirao y la Copa Libertadores.

James Rodríguez conversou com um a um dos membros da diretoria e com o técnico Thiago Carpini, se desculpando pelas polêmicas e por não ter viajado com o grupo para Belo Horizonte.

Seguiu treinando forte e hoje, pelos relatos, dizem que jogou muita bola na atividade. Quer uma… pic.twitter.com/QwpyNawgjw

— Gabriel Sá (@OGabrielSa) February 20, 2024