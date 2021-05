green

Santiago Arias firmó en 2011, cuando tenía 18 años de edad, un contrato de cesión del 50 % de sus derechos deportivos y económicos de forma vitalicia con Arieh Guberek Grimberg, empresario que estuvo en lista Clinton por supuesto lavado de activos y cuyo abogado pertenece al bufete de Abelardo de la Espriella.

Según Noticias Caracol, el agente le empezó a cobrar a Arias desde hace 3 años, cuando salió de la mira de Estados Unidos y momento en el que no pudo denunciar al jugador en Europa por no ser un empresario reconocido por la Fifa y por no tener causas justificables.

Sin embargo, adelantó trámites con su abogado por “incumplimiento de contrato” para pedirle al zaguero la mitad de: sus salarios desde 2011, las sumas que recibió por ir al PSV y al Atlético de Madrid, pagos de la Federación por ir a 2 Mundiales y 3 Copas América, derechos de imagen de 2014 a 2019 y demás contratos firmados por el futbolista desde 2014.

Frente a este pedido, el lateral del Bayer se movió y logró mediante su abogado que el juzgado 41 civil del circuito de Bogotá declarara nulo el contrato debido a que solo los clubes con deportistas profesionales o aficionados pueden ser poseedores de derechos.

Por otra parte, la juez del caso ordenó que Arieh Guberek Grimberg le devuelva a Arias 250.000 euros correspondientes a su transferencia al Sporting de Lisboa, mientras que el propio jugador denunció al empresario por presentar ante la Federación Colombiana de Fútbol un supuesto contrato como su agente, documento que no tenía la firma del defensa de la Selección.