“No estoy de acuerdo con que haya jugado y me aguanto lo que venga porque los jugadores me saltarán. Pero con los cobardes que les pegan a las pibas [jovenes] no puedo porque yo tengo 3 hijas”, expresó inicialmente el ‘Cabezón’ en ESPN.

Sebastián Villa volvió a actuar con la camiseta del conjunto ‘xeneize’ luego de 8 meses de inactividad, periodo en el que explotó un escándalo en su contra por aparente violencia de género hacia Daniela Cortés, su exmujer.

“Dijimos que era brillante cuando Boca le dijo a Villa que estuviera afuera hasta que la justicia dijera qué pasó. Pero un día, la piba aparece con la cara lastimada y ahora sigue todo igual”, agregó Óscar Ruggeri, campeón del Mundial de 1986 con su selección.

“Tengo 3 hijas y si les pasa algo así, las pelotas que va a jugar. Cuando lo vi, dije que este país era una joda… En el fútbol no pasa nada y estamos equivocados”, enfatizó.

Y concluyó señalando que hasta que no exista un fallo, el ‘cafetero’ “debe seguir cobrando y entrenando porque es su trabajo, pero no jugar”.

Villa fue titular en el triunfo 0-2 de visitante sobre Newell’s Old Boys en la segunda fecha del torneo argentino, encuentro en el que tuvo acción hasta el minuto 88, cuando fue sustituido.

Al parecer, las partes habrían llegado a un acuerdo extrajudicial, pues el jugador denunció paralelamente a Daniela Cortés por robo y extorsión.

Sin embargo, esta dio el aval para que Boca Juniors volviera a tener en cuenta al volante para sus encuentros oficiales.

Ruggeri critica reaparición de Sebastián Villa con Boca Juniors: