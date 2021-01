green

El atacante explicó en diálogo con ‘El carrusel’, de Caracol Radio, que su regreso al país no se ha producido por diferentes razones, todas ajenas a su propia voluntad.

“De Colombia me han llamado diferentes clubes, pero siempre he tenido contrato vigente. Y es muy difícil pagar una transferencia, eso no está en mí”, explicó.

Y apuntó que le gustaría llegar al América, rival de plaza del Deportivo Cali, lo que es paradójico si se tiene en cuenta que en el conjunto ‘azucarero’ dejó un buen recuerdo al ser campeón y goleador en 2005, con lo que dio el saltó al balompié internacional.

“Yo quisiera volver, y abiertamente lo he dicho. Me encantaría ponerme la camiseta del América, me encantaría”, enfatizó.

Sin embargo, indicó que hasta el momento no tiene nada adelantado para vestirse de escarlata: “Tocaría entrar a negociar directamente con el club y mirar si el América, en cabeza de don Tulio Gómez y su cuerpo técnico, necesita a un jugador como yo”.

Además, Hugo Rodallega, de 35 años de edad, también mostró su afecto por el Deportes Quindío, escuadra en la que debutó y en la que pretende despedirse.

“Quisiera terminar mi carrera en el Quindío, jugando ahí mi último partido como profesional. Ojalá lo pueda cumplir”, añadió.

Por otra parte, reconoció que para regresar a Colombia le tocaría sacrificar el nivel educativo que actualmente tienen sus hijos, así como la parte económica. Sin embargo, aclaró que esto es algo que estaría dispuesto a hacer.

Finalmente, dijo que para que se den sus planes “hay que mover muchas cosas” y que “a veces el hincha no se fija en eso”, por lo que se ha ganado más de un comentario desagradable: “La gente empieza a hablar que uno no quiere y que uno es un mercenario”.

Rodallega quiere jugar en América y retirarse en el Quindío

Así se expresó el delantero colombiano sobre el cierre de su carrera:

#CarruselCaracol 📻🎙️¡AL AIRE! "Me encantaría ponerme la camiseta del América. Y además de que hay que negociar, ellos deben ver si me necesitan en su equipo. No es que yo coja mis maletas y me vaya": Hugo Rodallega en el #CarruselCaracol 🚨En vivo: https://t.co/ptOM2z9GKC pic.twitter.com/GdeH5UN7zd — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 10, 2021