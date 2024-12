Se trata de Róbinson Martínez, aquel lateral antioqueño que en 1999 le dio el título a Atlético Nacional sobre América de Cali en la tanda de penaltis marcando el tanto definitivo.

En diálogo con Pulzo, el exdefensor contó que desde su retiró en 2003 decidió irse con su familia a Estados Unidos en busca de un progreso económico y estabilidad, pues la carrera de futbolista es muy corta.

“Fue una decisión personal, buscando el mejor futuro para la familia. Estaba pasando por situaciones que no ayudaban en el entorno en el que estaba viviendo en Colombia, entonces, buscando oportunidades para mis hijos, tomamos la decisión y creo que es que la mejor que he tomando en mi vida a pesar de todo lo que dejamos en Colombia“, dijo Martínez.

(Vea también: Final Nacional-Tolima: astrólogo que anticipó el campeón en Argentina dice quién ganará)

De hecho, Martínez explicó que aprendió a pintar casas en EE. UU., un arte que le permitió progresar económicamente y darle una mejor vida a sus hijos, tal y como han hecho muchos futbolistas.

“Me retiro en el 2003 y tomo la decisión, como parte de un plan familiar, de tomar camino para Estados Unidos, exactamente a Miami. Ya llevo 20 años viviendo aquí”, precisó.

Y añadió: “Económicamente es bueno, se gana buen dinero en el área de la pintura. Eso ha permitido que tenga una estabilidad económica en EE. UU., nos permite vivir tranquilamente y fue una oportunidad grande para mí porque me ayudó a complementar el fútbol y nunca dejarlo”.

No obstante, Martínez comentó que dedicarse a la pintura le permitió disfrutar de tiempo libre y, de paso, seguir vinculado al fútbol como entrenador de escuelas de formación.

“De esos 20 años llevo 17 ligado al fútbol, porque me dediqué a ser entrenador. Una experiencia muy enriquecedora porque aparte de futbolista me di cuenta que podía hacer muchas cosas más y seguir creciendo como ser humano“, comentó.

Y concluyó diciendo: “Ahora estoy dedicado al fútbol en tiempo completo. Tengo la oportunidad de devolverle al fútbol todas las cosas buenas que me dio con mi experiencia y poder compartirlo con los muchachos”

Lee También

Finalmente, el exfutbolista detalló que ha trabajado desde los 8 años, por lo que no le resultó extraño llegar a EE. UU. a hacer otras labores.

“La pintura me gusta. A pesar de que fui futbolista, a los 8 años ya trabajaba en Medellín, entonces no fue extraño llegar acá a ponerme a hacer otra cosa. Me gusta sentirme que produzco. Aprendí un arte y he sacado provecho de eso”, señaló.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.