Nunca es tarde para aprender de los errores. Eso lo debe tener muy claro Kevin Parra, ‘joya’ de Atlético Nacional, quien en el festejo de la Copa BetPlay 2024 lanzó un feo insulto contra el Valle del Cauca.

Y es que el futbolista de 21 años, estando en la tanqueta que sacó al equipó del Pascual Guerrero luego de derrotar en la final a América de Cali, indicó en una transmisión en vivo que estaban “saliendo en tanqueta del Valle del Caca”.

Kevin Parra de Atlético Nacional dice en la celebración del título de Atlético Nacional: “Saliendo del Valle del Caca en tanqueta”.

Dichas palabras causaron malestar en miles de personas que de inmediato le exigieron al jugador respetar al departamento, pues dicha conducta no le hace bien al deporte ni al país.

Carta de Kevin Parra por celebración con Atlético Nacional

Es así que, a través de su perfil en Instagram, Kevin Parra reconoció su error y mencionó que más allá de la calentura del momento, no hay justificación para haber dicho esas palabras, por lo que acepta las consecuencias de su acto.

“Me permito iniciar este comunicado pidiendo disculpas de manera formal, con la sinceridad que requiere el momento. Mi comportamiento el día de ayer no tiene justificación, y aunque podría decir que me dejé llevar por el calor del instante, reconozco que ello no es suficiente para disculpar lo sucedido“, se lee en el comunicado.

Y añade: “Con humildad, me dirijo a ustedes, desde el corazón, para expresar mi sincero arrepentimiento y mis disculpas. Mi actitud de ayer fue equivocada, y asumo la responsabilidad por ello. El Valle del Cauca es una tierra hermosa, llena de historia, cultura y orgullo. Como colombiano, me siento profundamente identificado con esta región y con su gente, quienes también viven el fútbol de una manera tan especial. Su himno, su tierra, y su gente merecen lo mejor de nosotros, y es por eso que hoy pido perdón a esta hermosa región que, al igual que todo el país, merece disfrutar del deporte en paz y respeto”.

“Reitero mis disculpas y expreso mi compromiso de resarcir de alguna manera el daño causado. Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para enmendar mi error y contribuir, en la medida de lo posible, al bienestar y la armonía del fútbol colombiano, siempre guiado por los principios de Dios y el verdadero espíritu deportivo”.

