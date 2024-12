Sin lugar a dudas, Marino Hinestroza es uno de los jugadores con mejor presente en el fútbol colombiano y es por eso que, a sus 22 años de edad, ya llama la atención en clubes de exterior.

Justamente, el extremo nacido en Cali (Valle del Cauca), fue uno de los protagonistas de la final de Copa Colombia en la que Nacional venció a América de Cali, su exequipo, y al que supo marcarle un verdadero golazo en el juego de ida (3-1).

Al salir del estadio Pascual Guerrero, después del partido de vuelta, Marino Hinestroza fue interrogado sobre su pasado en América de Cali, teniendo en cuanta que surgió en ese club, respondiendo que lo respeta y lo quiere, pero que su salida se dio por una mala gestión de las directivas en 2022, cuando era una de las promesas de la institución.

“El tema de América es un tema que fue más allá de mis manos… Las noticias que han salido son verdad. Ellos no quisieron darme lo poco que pedí para lo mucho que les daban a otros y bueno, este es el fruto de persistir, nunca desistir”, dijo.

Y añadió: “Los dueños saben lo que hicieron y no culpo al club, es un excelente club; de hecho, lo quiero mucho, quiero a su gente, espero que no lo tomen a mal, tiene mucha historia.. Es en contra de los dueños que no supieron manjar la situación”.