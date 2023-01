Este lunes, el español fue presentado como el nuevo seleccionador nacional de Portugal en un acto encabezado por el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes.

De esta manera, Martínez —de 49 años— sustituye a Fernando Santos, que dejó el cargo el pasado diciembre después de la eliminación de Qatar 2022 y tras haber estado ocho años en el banquillo, en el que conquistó la Eurocopa de Francia 2016 y la Liga de Naciones 2019.

Después de dirigir a la generación dorada de Bélgica durante seis años y medio, Roberto Martínez —que había sonado para dirigir la Selección Colombia— se hace cargo ahora de una destacada selección portuguesa, donde contará con nombres consagrados y una nueva camada de talentos a punto de brotar.

