Después de la reunión que hubo entre Juan Fernando Quintero y Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla y uno de los dueños del Junior, se han manejado muchas versiones y rumores sobre su futuro. Pero el periodista Juan Felipe Cadavid habló y confesó lo que pudo averiguar con una fuente muy cercana al zurdo.

Y parece que ya está casi todo listo, solo sería cuestión de horas y detalles, para que el paisa llegue al equipo de ‘curramba’ y así se convierta en el mejor refuerzo del 2023 en el fútbol colombiano, además de ser una de las contrataciones más sonadas y costosas de los últimos años. Por lo menos, así se maneja y es algo que viene haciendo este equipo cada cierto tiempo.

En un principio se hablaba de la continuidad de ‘JuanFer’ en River Plate, pero por temas económicos y crisis en Argentina, todo esto empezó a alejarse. En ese momento tomaron fuerza los rumores de intereses de equipos colombianos como Millonarios, Independiente Medellín y Junior. Además, en Brasil mencionaron al Flamengo y en la MLS al Columbus Crew, pero nada concreto.

Periodista filtró decisión de ‘Juanfer’ Quintero con Junior para 2023

Mientras muchos esperaban conocer desde el club alguna información, Juan Felipe Cadavid decidió recurrir a una fuente cercana al jugador, teniendo en cuenta la confianza que tenía con esta persona. Y a pesar de que no lo aseguró y dejó abierta la posibilidad de que el negocio ‘se caiga’, le dio la confianza al comunicador para publicar el siguiente trino:

🚨 🚨 🚨 ATENCIOOOOON

Juanfer habría elegido Junior 🦈 como su siguiente equipo, faltan detalles, cuadrar algunos números. La pelota está en el lado de los dirigentes barranquilleros. 🚨 🚨 🚨 — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) January 8, 2023

Por esta razón, en el medio ‘Habla Deportes’ de Barranquilla conversaron con Cadavid y él contó lo que sabía de la decisión de ‘JuanFer’ por Junior, explicando que no habría sido por dinero:

“Yo conozco, en parte, a ‘Juanfer’, no completamente. Es una persona de una cabeza diferente, no es por plata, porque por plata, Flamengo no solo le gana a Junior, sino a todo el fútbol colombiano. El tema es la felicidad y si se va a ir por la felicidad, que es lo que generalmente le ha decantado las decisiones a ‘JuanFer’, yo creo que es Junior”.

Y posteriormente, el comunicador de Caracol Radio contó cómo había llegado a esta información, que hasta el momento era desconocida a nivel público:

“Me atreví a preguntarle a esta persona y lo que me contestó fue lo siguiente: Puedes decir que Juan Fernando Quintero decidió Junior de Barranquilla, faltan pequeños detalles, ahora ‘la pelota’ está del lado de los directivos del Junior de Barranquilla”.

No me hubiera lanzado a escribir lo que escribí, porque sé que gran parte del pueblo ‘juniorista’ está pendiente y va a estar pendiente, si no confiara 100% en mi fuente. Es una fuente muy importante, muy certera y tiene por qué saber lo que les estoy diciendo”.

Eso sí, el mismo periodista aclaró sobre el negocio: “No está cerrado, no está firmado, no está listo. Pero creo que la parte más difícil, ya se hizo. Que Juan Fernando Quintero, que tenía las 2 opciones, dijera: Me quedo con la del Junior”. Y esta versión se sumó al tuit del propio Quintero en el que dejó saber que en los próximos días iba a comunicar su decisión y a esto sumó una bandera de Colombia, justamente después de que sus representantes tuvieran reunión con directivos de Flamengo de Brasil:

Hola amigos feliz domingo para todos. Gracias por todos los mensajes que me han enviado, los recibo con amor !! ya como todos saben mi actualidad, Espero tenerles noticias la próxima semana. GRACIAS A TODOS ⚽️ 🇨🇴❤️ — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) January 8, 2023

A pesar de hacer tantas aclaraciones y advertencias sobre la información, Juan Felipe Cadavid hizo un análisis como si Juan Fernando Quintero ya hubiera firmado con Junior. Dijo que era positivo para la selección Colombia que juegue en ‘la casa de la tricolor’ y exaltó que es positivo para el nivel y exposición del FPC.

Pero lo más llamativo fue el mensaje que le dieron al periodista, desde su fuente, y que parecería más un mensaje del mismo ‘JuanFer’:

“Les voy a dar la parte final del mensaje: Diles que no desaprovechen esta oportunidad. Así me dijo esa persona… Que no tiene por qué mentirme, pero, como son los negocios y el tema del fútbol, puede dañarse”.

La expectativa crece en los hinchas de Junior y, en general, entre los protagonistas del fútbol en Colombia. Siendo una contratación ‘de lujo’ con costos tan altos, que puede elevar el nivel de competencia a nivel local y servir a una posible adaptación para la selección Colombia, tiene todos los ingredientes para ser una ‘bomba’ o un fracaso, en caso de que las cosas no salgan bien.