En el homenaje y despedida de Omar Pérez, estuvo presente Juan Fernando Quintero, incluso marcando un golazo de tiro libre, que deslumbró a todos los presentes en El Campín. Y ahora, según se comentó en el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, afirman que se habla de un supuesto interés o posibilidad de que juegue en Millonarios.

Después de que los azules contrataran a Leonardo Castro y Fernando Uribe, se sigue hablando de la posibilidad de seguir reforzando el plantel de Alberto Gamero. Pero no se había tocado un nombre tan importante y de nivel, aparte del alto valor que pude implicar la llegada de ‘JuanFer’.

(Vea también: Luis Figo dejó en ridículo a periodista de Win Sports por publicar ‘fake news’)

Sin embargo, el periodista Diego Rueda fue el encargado de dar esta versión, en la tarde del lunes 12 de diciembre, dejando a muchos sorprendidos y esperando conocer más información.

¿‘Juanfer’ Quintero puede llegar a Millonarios para 2023?

En medio del programa ‘El Vbar’, el mencionado periodista interrumpió una conversación para referirse al tema, aunque no quiso revelar el nombre o el club en los primeros minutos.

Pero Rueda tuvo cuidado y prefirió no dar detalles, a pesar de las preguntas de sus compañeros: “Si no me la confirman, no, porque puede llegar a ser… Si se confirma esa noticia, es ‘la bomba’ del año”. En ese momento empezaron a ‘lanzar’ nombres, para ver si alguno le atinaba a ese jugar importante; Falcao García, James Rodríguez, Duván Zapata, varios de los mencionados.

Y en el momento en el que el exjugador Fabián Vargas soltó el nombre de ‘JuanFer’, Rueda dio la primera pista: “Quintero anda por acá… ‘JuanFer’ estuvo el sábado, por acá, en Bogotá”. En ese momento Juan Felipe Cadavid creyó que se revivía esa versión de la llegada de Quintero a Junior, como se manejó en algún momento.

(Lea también: Millonarios le cierra puertas al regreso de ídolo del club; directivos descartaron llegada)

Rueda quiso mandar el programa a la pausa, dejando entender que Vargas era el que estaba más cerca con la posibilidad del equipo azul: “Ya Fabián dio una pista muy grande, pero hay que verificar. Pausa…”.

Después de unos minutos de espera, el programa de Caracol Radio volvió y de inmediato retomaron la versión que le llegó al director del programa. Y aunque le bajó las posibilidades, el mismo Diego Rueda no descartó que fuera cierto: “Acabamos de buscar la noticia por otra parte, lo de Juan Fernando Quintero y su posibilidad de…”.

En ese momento, el periodista Eugenio Baena interrumpió y creyó que la posibilidad era por el lado de Santa Fe, por eso le dijo a Rueda que le preguntara a Eduardo Méndez, presidente del equipo rojo. Pero el poseedor de la información aclaró que era Millonarios el club que estaba en este rumor, pero aclaró que el costo es muy alto:

“No, a Méndez no, porque no es Méndez. Es Millonarios… La posibilidad de que Juan Fernando Quintero juegue en Millonarios. Por ahora, no es viable, mucha plata…”

Y finalizando la edición de ‘El Vbar’, Rueda terminó de aclarar que parece que el interés si es real, pero no se daría debido al dinero que implicaría la llegada de un jugador de este perfil: “Por lo que estábamos consultando, Millonarios sí tuvo diálogos duros para vincular a Juan Fernando Quintero. No se dio, por la parte económica. Pero eso me pone a pensar, que millonarios está pensando en grande, en nombres de más recorrido“.

Por ahora, parece descartado y lejano, pero pareciera que las intenciones de los azules de Bogotá están cambiando y sería lógico, tanto por la exigencia de los hinchas como por lo que ha sido el proceso de Gamero en los últimos años.