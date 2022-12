En la era del internet y las redes sociales no solo se ha logrado que la información se difunda mucho más rápido y tenga mayor cubrimiento alrededor del mundo, también se ha convertido en una forma de replicar noticias falsas e informaciones sin sustento. Esto se refleja en el caso del periodista Samuel Vargas, de Win Sports y DSports Colombia, que fue desmentido a nivel mundial por Luis Figo.

La eliminación de Portugal del Mundial Qatar 2022, con la suplencia y polémicas alrededor de Cristiano Ronaldo, dio para que muchos opinaran sobre las decisiones del técnico Fernando Santos. Sin embargo, un supuesto concepto de Luis Figo fue difundido vía web y fue tomado por Vargas como cierto, sin comprobar si la fuente era de fiar o si lo había expresado el exjugador de Barcelona, Real Madrid, Inter de Milán, entre otros.

Y aunque el periodista colombiano no fue el único que cayó en esta ‘fake news’, ya que medios de talla internacional como Diario As (España) y Diario Olé (Argentina), él fue el primero en recibir el mensaje y el único que quedó expuesto con nombre propio. Algo que llevó a que muchos lo criticaran y por eso borró el trino que tenía las supuestas palabras de ‘Lucho’ sobre ‘CR7’.

El trino de Samuel tenía la siguiente cita de Figo, en la que atacaba directamente la DT de Portugal, defendía a Cristiano y daba una supuesta explicación de la eliminación de los lusos en la Copa del Mundo. Este era el mensaje que aparecía en el perfil del periodista colombiano:

“Luis Figo: “No se puede ganar un Mundial con Cristiano Ronaldo en el banquillo. ¿Ganarle a Suiza? ¡Excelente! ¿Pero se puede hacer eso en todos los partidos? No. Dejar a CR7 en el banquillo fue un error, esta derrota es responsabilidad del entrenador”…”

La publicación se ‘viralizó’, cientos de los casi 200.000 seguidores de Samuel Vargas la compartieron y así empezó a tomar revuelo. Parecía esas palabras eran ciertas y que era una declaración que se sumaba a la polémica de Portugal y Cristiano, pero nadie contaba con el mensaje de la cuenta oficial del propio Luis Figo:

“Claro, Samuel Vargas quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? Si quieres saber mi opinión tienes que preguntar!!! No te conozco de nada así que no inventes declaraciones mias!! Protagonistas son los que hacen la diferencia”