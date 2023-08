Rigoberto Urán volvió a su natal Urrao este fin de semana. Montado en su bicicleta recorrió, relajado y sin estrés de la alta competencia, durante un poco más de 9 horas los 165 kilómetros que comprenden desde su café, ubicado en El Poblado, hasta el municipio del suoreste antioqueño, donde estuvo desde el viernes y el domingo regresó a Medellín. En el camino hizo varias paradas para compartir con los habitantes de los municipios aledaños, que se entusiasmaron con su presencia.

El subcampeón del Giro de Italia (2013 y 2014) y el Tour de Francia (2017) diálogo con El Colombiano durante su estadía en el suroeste antioqueño y habló sobre sus percepciones respecto a los cafeteros que están en la Vuelta a España, así como de la realidad que vive el pedalismo nacional en Europa.

¿Qué tal el recorrido, has recordado años atrás cuando no corrías en Europa y te venías de Medellín en cicla?

“Claro que sí, en Bolombolo siempre parábamos para comprar la tortica de pescado. Un calor ni el hijue… Realmente me trae muchos recuerdos. Yo hice muchas veces este recorrido, de Medellín a Urrao. Viví un tiempo en Jardín cuando corría para el Orgullo Paisa, entonces es muy bueno volver a pasar por esos lugares”.

Así fue recibido Rigo en su natal Urrao tras recorrer los 165 kilómetros que comprenden del Poblado al municipio del suroeste antioqueño. 📸@johan1084 Vía: @elcolombiano pic.twitter.com/rcjcD21kx3 — El Colombiano Deportes (@ECDeporte_) August 26, 2023

¿Qué hay que hacer para que Colombia vuelva a tener otra generación dorada como la que usted protagonizó?

“Hay que seguir trabajando, tener paciencia. Yo creo que a veces queremos ver los resultados muy rápido y la verdad es que esto se demora. Por más que uno trabaje, todo eso demora”.

¿Usted cree que el dominio que han tenido eslovenos y belgas es transitorio o verdaderamente el ciclismo ya cambió?

“Todo eso es transitorio. No hay un dominio que dure para toda la vida. Hubo una época de los italianos, nosotros tuvimos un pasaje bueno, esperamos pronto tener más corredores en la alta competencia”.

Rigo, te queda un año en el EF Education, ¿después de cumplirlo sigues en Europa o te vienes a correr a Colombia?

“No tengo ni idea, esperemos a que llegue el momento y ahí miramos qué vamos a hacer. A nivel internacional me queda otro Tour y los Olímpicos, ya después pensamos qué hacer”.

¿Le gustaría volver a correr en Colombia?

“Es una pregunta que me hago y me hacen mucho. Es algo que no se descarta. Son decisiones que se toman en familia. Ya a estas alturas uno no decide nada solo, hay que consultar con mi señora y mis hijos. También esto debe estar acompañado de las ganas de seguir compitiendo”.

Semanas atrás Juan Pablo Montoya dio su ranquin en el que ubicó a los mejores deportistas en la historia de Colombia, allí escogió a Egan Bernal por ganar el Tour y el Giro, Mariana Pajón, triple medallista olímpica, y a él mismo por su gran palmarés en la F-1 ¿qué opinas de su elección?

“Puede ser… Es que es muy difícil uno dar un ranquin, porque digamos en el fútbol está James Rodríguez y Falcao. Años atrás lo que hizo El Pibe Valderrama, El Tino. Obviamente, en el BMX Mariana Pajón es una campeona. En el ciclismo, Nairo Quintana y Egan Bernal, que han ganado un montón de carreras. Lucho Herrera y Santiago Botero cuando ganó el Mundial. En salto está Katherine Ibargüen. En lo personal, dar un ranquin es discriminar, hay muchos deportistas. Juan Pablo es un piloto que ha sido el único colombiano en la Fórmula 1 y ganando cosas importantes, por eso está bien que se incluya”.

Pero, si le tocara dar un top-3 de ciclistas colombianos en la historia de Colombia, ¿cuál sería?

“¿En la historia? Para mí el corredor más importante se llama Egan Bernal, porque ganó el Tour de Francia que es la competencia más importante. Nairo Quintana es otro de los destacados porque tiene un montón de carreras ganadas en las Grandes Vueltas y Lucho Herrera es otro que ha significado mucho para el país”.

Y, ¿Qué opinas de lo que está sucediendo con Nairo y Supermán López?

“Bueno, digamos que uno desconoce realmente lo que ha pasado, lo cierto es que son ciclistas que hacen mucha falta en Europa y ojalá puedan solucionar sus líos para que vuelvan a correr”.

¿Qué significa volver a la tierra donde se crió y dio sus primeros pedalazos al lado de su padre?

“Significa mucha felicidad, nostalgia. Urrao me ha dado muchas cosas lindas, mucha felicidad, pero también muchas tristezas. La muerte de mi papá ha sido uno de las cosas que uno más recuerda y la violencia que hubo, los momentos complicados, pero es la tierra en la que a mí todo el mundo me ayudaba. Volver es muy lindo”.

Usted tiene dos hijos, ¿le gustaría que alguno de ellos compitiera en el ciclismo de élite?

“Sí. Lo que pasa es que Matías, el mayor, compitió hasta los 6 años y ya se retiró (risas), se dedicó ahora al fútbol y la chiquita le gusta solo montar a caballo de momento. Uno solamente los apoya en lo que ellos quieran hacer, yo creo que uno, como padre, no tiene que obligarlos a hacer un deporte porque esté de moda. Simplemente apoyarlos en lo que escojan y ya, que sean felices”.

¿Ya terminó su temporada o le falta otra carrera este año?

“No, aún tengo varias clásicas en Italia y ya con eso termino la temporada”.

Causó debate lo que usted dijo frente a que no había un relevo generacional en el ciclismo colombiano, ¿la gente lo interpretó mal o en realidad estamos huérfanos de una nueva generación?

“No, es lo que uno dice. Hace rato no tenemos a un ciclista en el podio en una de las grandes vueltas. El último fue Egan en 2019. Y la verdad, es muy berraco porque tuvo un accidente grave. Antes muy berraco porque se volvió a parar. Estuvo en el Tour y ahora está en la Vuelta a España. Vi como estuvo durante el accidente y verlo compitiendo ahora obviamente da mucha la alegría. En estos últimos años a los pelados les ha faltado. Uno quisiera volver a la época donde eran protagonistas los colombianos. Yo compartí un Giro de Italia con Nairo y ganamos como 3 o 4 etapas y uno quiere que vuelva a pasar eso”.

Rigo, a propósito del inicio de la Vuelta a España, ¿tiene algún favorito?

“Creo que es muy evidente que el Jumbo-Visma es el equipo más fuerte con Vingegaard y Roglic. Luego está Remco, Aleksandr Vlásov y Geraint Tomas, este año hay mucho corredor bueno”.

¿Cómo ves el nivel de los colombianos para esta competencia?

“Muy bien, todos están en buenos equipos y con posibilidad de llevarse varias etapas. En la clasificación general va a ser muy complicado verlos en las primeras posiciones, pero sí pueden ganar algunas carreras”.

¿A cuál crees que le irá mejor?

“Espero que a todos, ojalá puedan ganar etapas como el año pasado que yo me llevé una. Este muchacho Sebastián Molano, ojalá pueda ganarse una. Sergio Higuita también llega bien”.