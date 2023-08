En un emocionante inicio, en la 78ª edición de la Vuelta a España, Lorenzo Milesi se alzó victorioso en la primera etapa bajo condiciones climáticas desafiantes. La jornada marcó un arranque con múltiples caídas en la contrarreloj por equipos que cubrió las calles de la ciudad. El equipo neerlandés, liderado por jóvenes talentos, logró completar el recorrido de casi 15 kilómetros en 17 minutos y 30 segundos, asegurando así su posición de liderazgo inicial en la competición.

El joven ciclista italiano, en su primera participación en una gran vuelta, se vistió con el codiciado maillot rojo, asumiendo así el liderazgo al comienzo de la competencia. El colombiano Einer Rubio, parte del Movistar Team, cruzó la meta en el segundo lugar del día, demostrando su habilidad en esta modalidad y asegurando la octava posición en la clasificación general. Buen dinero se llevarán los representantes de Colombia por participar en la Vuelta a España.

El poderoso equipo Jumbo-Visma, encabezado por Primoz Roglic y Jonas Vingegaard, no estuvo exento de dificultades. A medida que la lluvia se intensificaba y el asfalto se volvía más traicionero, perdieron 26 segundos en relación al campeón defensor, Remco Evenepoel, y su equipo Soudal-Quick Step. Roglic, con buen humor, compartió su experiencia ante las cámaras al decir: “No pueden ver si estoy llorando porque llueve. Fue difícil mantener el equilibrio sin asumir riesgos innecesarios, pero lo logramos”.

(Vea también: Confirman dorsales para todos los colombianos en Vuelta a España 2023)

Sin embargo, no todos compartieron el mismo sentimiento. Evenepoel, visiblemente molesto, criticó las condiciones en las que se llevó a cabo la contrarreloj. “Es ridículo hacer una contrarreloj con esta oscuridad. No veíamos una mierda. Súper peligroso. La carretera está mojada, llena de agua. Es ridículo. No somos monos en un en un circo”, expresó con frustración.

(Lea también: Cuánto vale la bicicleta de Egan Bernal para la Vuelta a España vs. la de Remco Evenepoel)

La formación francesa Groupama-FDJ, liderada por las promesas Lenny Martinez y Romain Grégoire, quedó a solo segundos de superar a DSM-Firmenich mientras la noche caía sobre Barcelona. A pesar de su esfuerzo, finalmente quedaron en quinta posición, a seis segundos del líder. La Vuelta a España ha comenzado con emoción y desafíos, prometiendo una competencia reñida en las etapas por venir.

Lee También

Los equipos y ciclistas deberán enfrentarse no solo a las demandas físicas de la competencia, sino también a las inclemencias del tiempo que pueden añadir un nivel adicional de dificultad a esta prestigiosa carrera ciclista.