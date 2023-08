Rigoberto Urán es uno de los ciclistas más queridos en Colombia por sus condiciones deportivas y la personalidad que tiene frente a los micrófonos. El corredor antioqueño se ha ganado un lugar dentro de la historia del pedal en el país a punta de esfuerzo y dedicación.

Con dos subcampeonatos del Giro de Italia, uno del Tour de Francia, una medalla de plata Olímpica en la prueba de ruta, además de muchas etapas conquistadas en grandes vueltas del mundo, ‘Rigo’ es un referente de las ‘bielas’ por el sacrificio que demuestra.

Esto ha hecho que en cada lugar a donde vaya siempre sea aplaudido. Por eso, el nacido en Urrao habló sobre su futuro con Semana y confirmó que aún no es segura su continuidad en el equipo Education First de Estados Unidos.

“No sé si voy a continuar [en el EF]”, contó el pedalista, que adicionalmente no descartó terminar su etapa por Europa y regresar a correr en Colombia.

Existe una posibilidad clara de poder ver a ‘Rigo’ de regreso al país para participar en competencias como la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN, entre otras. Y es que el pedalista no descartó esta posibilidad en charla con el mencionado medio.

Con 36 años, el ciclista antioqueño empieza a ver cercana la opción de cambiar de aires.

“Gané lo que tenía que ganar, lo que pude hacer. Las veces que quedé segundo, quedé último o las que no fui capaz de terminar. Vivo agradecido con el deporte, con todas las personas que me han seguido, que me han ayudado”, recordó.