La noticia se confirmó desde Manizales, donde esta tarde el ministro lanzó una estrategia que denominó ‘Líderes Colombia’ y cuyo objetivo es “reconocer a adolescentes y jóvenes como sujetos con capacidades y habilidades para el aporte y la construcción de la sociedad en sus territorios”.

En el evento, desde la capital caldense, Ernesto Lucena señaló:

Además, confirmó que la decisión ya la conoce el jefe de Estado, que dio paso a la creación de la cartera en su administración: “Hemos trabajado muy duro con el presidente. Este definitivamente y sin lugar a dudas se puede denominar el Gobierno del deporte, creamos el Ministerio, aumentamos su presupuesto. Se le ha dado el estatus a una cartera que lo necesitaba”.

Un “tema de salud” y que ya se “cumplió su ciclo”, según Blu Radio, serían las razones principales por la que Lucena estaría dejando su cargo como primer ministro del Deporte del país, pues fue él quien estuvo en la transformación de la entidad que antes era Coldeportes.

Además, dice la emisora, se trata de cuestiones que “venía manejando desde hace un tiempo con el mandatario”, aunque no precisó desde hace cuanto pues hace menos de un mes ese mismo medio había dado como un hecho su salida y en esos micrófonos Lucena lo desmintió.

Eso sucedió el pasado 20 de mayo cuando se anunció que Colombia buscaría el aplazamiento de la Copa América.

Ese día, Javier Hernández Bonnet dijo que Colombia perdía “a, tal vez, el ministro más carismático en todos estos años desde la creación de Coldeportes“; versión ante la que Lucena dijo:

“Yo me quedo. Ni he renunciado ni el presidente me ha pedido la renuncia. Así que aquí seguimos trabajando por el deporte de este país”.