Un día después de que la Conmebol le notificada al Gobierno de Colombia su decisión de retirarle la organización de la Copa América, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, aseguró que al país le respondieron “demasiado rápido” y que “hubo presiones”. Pero, además de eso, dio unos datos que permiten considerar la magnitud de lo que representa esta situación, en pesos, para el país.

El debate está abierto y sigue claramente dos tendencias: los que aseguran que Colombia no está para ese tipo de eventos cuando hay una pandemia por atender, más la agitación social derivada del paro nacional, y los que sostienen que un torneo de esa magnitud (Colombia ya dejó de organizar un mundial también) ayudaría a la reactivación económica que reclaman muchos.

¿Quién tiene la razón? Eso no se resolverá, por lo menos no ahora en un país convulso. Lo cierto es que hay unas cifras que ayudan a aclarar las ideas que se mueven a ambos lados de la opinión sobre el hecho de que Colombia perdió la Copa América, no en lo deportivo, por su puesto (aunque ya hay voces también que dicen que el país no debería participar en ese torneo), sino en lo organizativo.

Esos datos los dio el ministro Ernesto Lucena, que empezó por decir que el Gobierno Nacional, desde el 2019, antes de que se desatara la pandemia, empezó a invertir en los estadios de las cuatro ciudades donde se disputaría el certamen (Bogotá, Medellín Barranquilla y Cali) aproximadamente unos 12.500 millones de pesos, generando casi 4.000 empleos directos e indirectos.

“Nosotros invertimos en la iluminación [que tiene que ser especial para la producción de televisión] y en los temas de tecnología y las comunicaciones de los cuatro estadios. Igual había que hacerlo. Este no era un tema solamente de Copa América”, explicó Lucena en Caracol Radio.

“Y sobre esa base siempre dijimos que las expectativas que había de ingresos de la Copa América eran de alrededor de 45.000 a 50.000 millones de pesos, si teníamos el aforo original”, agregó. Es decir, si no se hubiera presentado la emergencia por el coronavirus.

Después, aclaró que hoy el Gobierno cree que “si hubiéramos sido aceptados con la propuesta que hicimos, podrían ser alrededor de 15.000 a 20.000 millones de pesos los que se iban a recibir por ingresos de la Copa”.

Sin embargo, en W Radio, Lucena dijo más tarde: “Nosotros no hablamos de pérdidas”, pues la “única inversión que hizo el Estado fue la de los estadios que, en todo caso, ya se venían haciendo”.

“Estos contratos venían desde atrás y no es, como dicen algunos, que en plena pandemia nos gastamos los recursos. El resto de costos serán asumidos por las selecciones, por la propia Confederación. Ese fue el campo de maniobra que tuvimos y es lo que le podemos informar al país”, terminó el ministro en esta emisora.