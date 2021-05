green

La primera pregunta se la hizo Néstor Morales, en Blu Radio, para ver si era posible que el comité ordenara levantar los bloqueos en las vías, mientras seguían dialogando con el Gobierno.

Maltés, uno de los representantes de los promotores del paro nacional, respondió:

“Esperemos al mediodía, a ver si terminamos la construcción del documento [de acuerdos]; es nuestra aspiración de llegar prontamente a un acuerdo en esta materia y en el pliego de emergencia que presentamos el año pasado”, indicó.

El periodista Morales señaló que le daba la “impresión de que sí han considerado los desbloqueos”, por lo que el presidente de la CUT contestó que han acordado “que a través del diálogo, en todas las regiones, deben de producirse corredores humanitarios que permitan el tránsito de la misión médica”, alimentos y combustibles.

“Aspiramos que esto termine rápidamente”, agregó Maltés, aunque sin nombrar los bloqueos, que han afectado a los productores.

Finalmente, Felipe Zuleta fue más directo y preguntó: “Entonces ustedes [los del comité del paro] tienen la capacidad de levantar los bloqueos?”. pero el promotor de las manifestaciones no fue concretó, y en cambió respondió:

“Digamos que cuando le lanzamos la propuesta al país de un paro nacional, el 28 de abril, esa fue una propuesta, una iniciativa del comité del paro, y no de cualquier persona natural que se le ocurrió un día equis. […] Por supuesto que si llegamos a un acuerdo con el Gobierno, el paro que hoy se viene dando perderá su razón de ser”, concluyó.

Los periodistas y panelistas de la emisora interpretaron que el presidente de la CUT reconoció que sí tienen responsabilidad en los bloqueos, cosa que no habían hecho. Incluso, Morales señaló que tal vez el Gobierno no habría usado la Fuerza Pública para no dañar las negociaciones.

Por otra parte, Maltés negó que la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano, sea una de las exigencias para terminar el paro, aunque reconoció que los promotores están de acuerdo en que el funcionario debería salir del cargo.