Este sábado, el ’10’ de la Selección Colombia fue noticia no solo por el insólito gol que falló con Sao Paulo en el partido contra Vasco da Gama, sino también por el rumor que apunta a que estaría saliendo con Joaquinha Lerena De La Riva, conocida artísticamente como ‘la Joaqui’.

(Vea también: “Es muy débil”: acaban a James Rodríguez por flojo partido con Sao Paulo e insólito fallo)

Y es que todo se originó por unas declaraciones que dio la cantante argentina en el programa ‘Podemos hablar’, del canal Telefe, donde contó que se estaba conociendo con un futbolista que siempre había admirado desde adolescente.

“A mí me encanta el fútbol desde muy chica y mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía ‘es el p… amor de mi vida’. Ahora, a dos años de los cumplir los 30, un día me contesta una historia”, explicó la artista en el espacio televisivo.

Acá, el momento en el que contó su historia:

El periodista Andy Kusnetzoff quiso saber de quién se trataba, pero la cantante se negó a revelar el nombre: “No quiero decir quién es, todavía lo estoy conociendo”, comentó.

No obstante, sí mencionó que no era de su país de origen y que actualmente juega cerca de Argentina. De hecho, contó que se vieron en una oportunidad.

“La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’. Me dijo: ‘Conozcámonos, me parecés reinteresante’, y le dije: ‘Siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente’”, recordó ‘La Joaqui’.