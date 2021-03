green

De Reinaldo Rueda poco y nada se ha vuelto a saber luego de que el técnico de la Selección Colombia llevara a cabo en las primeras semanas de febrero su primer microciclo con jugadores de la liga colombiana. Como la doble fecha de las Eliminatorias al Mundial programada para estos días fue aplazada, las noticias en torno al combinado nacional no han sido muchas durante las últimas semanas.

El periodista Carlos Antonio Vélez habló este martes sobre Rueda y señaló que una fuente cercana al entrenador le confirmó que este se había vacunado contra el coronavirus hace algunos días. Sin embargo, el comentarista también se mostró preocupado por la salud del estratega, que según él no está muy bien de semblante últimamente.

“Estoy muy preocupado, de verdad, con el semblante del profesor Reinaldo Rueda. Lo digo muy en serio, con preocupación de persona que lo respeta, lo aprecia, lo estima, le reconoce su valor y quiere”, expresó Vélez en la primera parte del espacio que le dedicó al tema en medio de su editorial ‘Palabras mayores’, en el programa de radio ‘Planeta fútbol’.

Después de eso, el analista procedió a dar los detalles que conoció sobre la vacunación de Rueda. “El profe estuvo en estos días en Cali vacunándose. Vacuna que consiguió él o le consiguieron a él. El profe tiene la edad para la vacuna. Afortunadamente, ya se inmunizó. Pero me cuentan quienes estuvieron en el proceso que volvieron a verlo muy pálido y muy decaído. Espero que la salud de ‘Rei’ sea muy buena. Vamos a cuidarlo, tenemos que cuidarlo”, agregó el periodista.

El técnico tiene 63 años y perfectamente aplica para la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación, que se inició en el país hace un par de semanas.

Por último, Vélez insistió en la preocupación que sentía por la salud del técnico de la Selección Colombia. “Simplemente, estoy transmitiendo una preocupación, y la transmito públicamente a ver si así reaccionan, porque él es una persona de riesgo. Él tuvo una operación en la cadera que lo tuvo por fuera mucho tiempo. La última vez que lo vimos, no lo vimos de buen semblante. Me cuentan que el día de la vacuna no estaba de buen semblante. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos que él esté en la mejor forma posible“, concluyó.

La Selección Colombia volverá a tener competencia oficial en los primeros días de junio, en los que se realizarían algunos partidos de las Eliminatorias, antes de que se inicia la Copa América.