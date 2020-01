Germán Vargas Lleras expresó su malestar con la actualidad del fútbol colombiano en la columna que escribió para El Tiempo titulada ‘La mala hora del fútbol’. En ella, el exvicepresidente compartió varios datos que, para él, hacen que el balompié nacional atraviese una crisis profunda.

Carlos Antonio Vélez tuvo muchos reparos para con la opinión de Vargas Lleras y los expuso en su editorial en el programa ‘Planeta fútbol’, de la emisora Antena 2. “A mí lo que me sorprendió es que supiera tantos detalles Germán Vargas Lleras. Futbolísticamente, yo no creo que Vargas Lleras tenga tantos detalles como los que en su columna expresó. Sobre todo que un hombre de su alcurnia vaya a cometer tantos errores y vaya a meter tantas mentiras en un escrito. Más allá de mentiras, imprecisiones“, manifestó el comentarista en la parte inicial de su opinión.

Vélez se centró en cuestionar el hecho de que a Vargas Lleras le pareciera injusto que los 36 equipos del fútbol colombiano reciban el mismo dinero por concepto de la venta de los derechos de televisión y que esa repartición de dinero no se haga como en la mayoría de países: dándole una mayor cantidad a los equipos que generan más ‘rating’ en las transmisiones televisivas de un campeonato.

Para el periodista deportivo, Vargas Lleras retransmitió la postura crítica que sobre ese tema tiene el dueño del Junior de Barranquilla, Fuad Char, y le aconsejó al político que no “prestara su nombre”.

“Yo sé que esto alguien se lo informó, si fue que no se lo escribió. Y que usted ha prestado el nombre. No lo preste. No se deje usar. Esto parece haber sido escrito por Fuad Char, que viene este mismo discurso desde hace rato porque quería quedarse él con el negocio de la televisión“, agregó Vélez en su editorial.

El comentarista insistió un par de veces más en el tema del supuesto “libreto” de Fuad Char que replicó Vargas Lleras en su columna. “Doctor Vargas Lleras, ese libreto que le pasó Fuad Char lo hace quedar mal a usted. Pero hombre, una persona como usted, que podría manejar el país, no puede caer en esa trampa de darle la mano a un amigo, ese amigo libretearlo y usted poner un escrito con su nombre lleno de imprecisiones”, acotó el periodista.

Por último, Vélez criticó a los directivos del fútbol colombiano por descalificar lo que ellos mismos aprueban en las asambleas de la Dimayor.

“En el fútbol colombiano reparten (el dinero de la televisión) equitativamente. Allá ustedes. Ustedes mismos los dirigentes decidieron que fuera así. Entonces, coman de su cocinado. Ahí no tiene la culpa la televisión ni la Dimayor. Son ustedes los clubes los que hacen la repartición. Doctor Vargas Lleras, no preste su nombre para que un dirigente que desde hace rato ve las cosas desde su propio bolsillo amplifique unos conceptos que solo buscan un daño”, concluyó el analista.

A continuación, el audio completo del editorial de Vélez este lunes: