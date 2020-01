El esperado reencuentro de Juan David Pérez con los hinchas de ‘embajadores’ se dio más rápido de lo pensado ya que Millonarios y América protagonizaron el primer partido del Torneo ESPN, que es de carácter amistoso.

Sin embargo, el recibimiento de los aficionados azules a Pérez no fue nada amistosa. Cuando el delantero ingresó al partido en el segundo tiempo, los casi 20.000 hinchas de Millonarios presentes en el estadio El Campín lo chiflaron y abuchearon masivamente.

Finalizado el encuentro, al delantero le preguntaron cuál fue su sensación al volver al estadio bogotano, en el que tanto jugó la temporada pasada, y este reconoció que el hecho de haber sido chiflado por los hinchas de Millonarios le produjo tristeza.

“Pensé que iba a ser más bonita, pero lastimosamente no fue así. Es fútbol. Uno se acostumbra a todo. Que venga uno y le griten de esa manera creo que es normal. No es la primera vez que lo hacen. Sí me da mucha tristeza porque pensé que había hecho un poquito mejor las cosas”, declaró Pérez a los medios de comunicación en la zona mixta de El Campín.