Aunque todos los encuentros se podrán ver en directo por televisión, la mitad de ellos será emitida por Win y la otra mitad, por Win +.

La única escuadra grande del país que en esas 3 fechas no tendrá compromisos transmitidos por el nuevo canal es Independiente Santa Fe, caso contrario al de Nacional, América, Junior, Cali, Millonarios y Medellín.

Estos todos los partidos que irán por Win +:

PRIMERA FECHA

Jueves 23 de enero

7:45 p.m. – Tolima vs. Medellín

Sábado 25 de enero

6:10 p.m. – Junior vs. Equidad

8:15 p.m. – América vs. Alianza

Domingo 26 de enero

5:20 p.m. – Nacional vs. Pereira

7:30 p.m. – Millonarios vs. Pasto

SEGUNDA FECHA

Martes 28 de enero

8:10 p.m. – Cali vs Junior

Miércoles 29 de enero

2:00 p.m. – Chicó vs Patriotas

4:05 p.m. – Jaguares vs. América

8:15p.m. – Equidad vs. Nacional

Miércoles 30 de enero

8:10 p.m. – Cúcuta vs. Millonarios

TERCERA FECHA

Sábado 1 de febrero

6:10 p.m. – Junior vs. Medellín

8:15 p.m. – Nacional vs. Jaguares

Domingo 2 de febrero

3:15 p.m. – Pereira vs. Cúcuta

5:20 p.m. – Millonarios vs. Equidad

7:30 p.m. – América vs. Chicó

Martes 4 de febrero

8:05 p.m. – Patriotas vs. Cali

Acá, los 3 primeros encuentros de Santa Fe, duelos que se podrán ver por el canal básico de Win:

Viernes 24 de enero

8:05 p.m. – Once Caldas vs. Santa Fe

Jueves 30 de enero

6:05 p.m. – Santa Fe vs. Envigado

Lunes 3 de febrero

8:05 p.m. – Águilas vs. Santa Fe