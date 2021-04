green

Como era de esperarse, miles de hogares en Colombia sintonizaron la señal de Win Sports en la tarde de este domingo para ver lo que sucedía en el insólito partido que protagonizaron Águilas Doradas y Chicó, en el que el equipo local se presentó con solo siete jugadores. Apenas se confirmaron las condiciones en las que se daría el partido, el morbo de los aficionados del fútbol colombiano al respecto creció considerablemente y eso se reflejó en la audiencia que tuvo el encuentro.

Este lunes se conoció el ‘rating’ del partido, luego de que el portal especializado ‘Rating Colombia’ lo compartiera en su cuenta de Twitter. El juego tuvo la sintonía más alta durante todo este año entre los partidos que se emitieron por el canal básico de Win Sports.

De acuerdo con el citado medio de comunicación, el partido entre Águilas y Chicó tuvo un ‘rating’ promedio de 4,1 puntos. De esta manera, el histórico encuentro de este domingo superó el registro del Alianza vs. Millonarios que se disputó hace un mes y había logrado un ‘rating’ de 2,3 puntos.

Perfectamente, el Águilas vs. Chicó puede ser el partido más visto en la señal básica de Win Sports desde que se creó el canal prémium del fútbol colombiano. Cabe recordar que los cinco partidos más atractivos de cada fecha son televisados en Win Sports+, mientras que los cuatro restantes son emitidos por el canal básico. Esos juegos, generalmente, tienen un ‘rating’ cercano a 1.0 o un poco más.

El canal que transmite las incidencias de la Liga BetPlay fue ampliamente criticado por no querer mostrar en los actos protocolarias la pancarta de protesta que sacó al campo de juego Águilas Doradas. Periodistas y aficionados fueron los primeros en arremeter contra el canal, pero después también lo hicieron exfutbolistas.

El partido de este domingo dejó nuevamente en ridículo al fútbol colombiano y le dio la vuelta al mundo. En las redes sociales no se hicieron esperar los memes y el resultado pasó a un segundo plano, aunque no está de más recordar que fue 3-0 a favor del Chicó porque un jugador de Águilas se lesionó y el juego no podía continuar con seis jugadores en un equipo.

A continuación, el ‘rating’ que tuvo el polémico juego y el listado de los partidos más vistos en el canal básico de Win Sports a lo largo de este año: