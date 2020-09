El exarquero uruguayo, que en octubre de 2018 le hizo una propuesta de trabajo al joven que le disparó, aseguró en ‘La Red’ que su vejiga ya no funciona, por lo que toca vivir con una sonda pegada a su cuerpo.

El exfutbolista también indicó en el programa que se debe hacer cateterización cada 4 o 5 horas porque de lo contrario puede contraer una infección urinaria, como le ocurrió a finales de abril pasado.

Alexis ‘El Pulpo’ Viera, que pasó por clubes como América de Cali, añadió que su vida sexual también se vio afectada por lo que le sucedió, y reveló lo que ahora hace para complacer a su esposa:

“A mí me afectó un poco la parte sexual. Para tener que mejorar eso, me toca tomar pastillas, cuando antes no necesitaba nada de eso, pero gracias a Dios hoy existen la tecnología, las ayudas, y con las ayudas hemos mejorado muchísimo”.