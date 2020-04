green

Alexis Viera, hombre de paso por clubes como América de Cali, informó de lo sucedido mediante un corto mensaje emitido este lunes 27 de abril en horas de la mañana.

“Una vez más, me toca estar internado por una posible infección que todavía no han podido encontrar de dónde es”, plasmó el ‘Pulpo’ en su publicación sin dar más detalles.

Y agregó que no se siente de la mejor manera: “Una adversidad más que la vida me apuesto en el camino. No tengo mis mejores fuerzas pero sí tengo mi mejor actitud”.

El ‘charrúa’ se retiró del fútbol debido a un ataque a bala en Cali, lo que al principio le impidió caminar. Actualmente, tiene una escuela de formación deportiva y dicta conferencias de superación.

