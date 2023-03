Aunque logró salvar un punto de oro ante su eterno rival, Independiente Medellín, el rendimiento de Atlético Nacional en la edición 312 del clásico paisa por Liga no fue la mejor. Y es lo sabe el técnico Paulo Autuori, a quien por momentos se le vio preocupado en el juego que terminó 1-1 en el Atanasio.

El timonel, que arriesgó en el segundo tiempo, pese a tener un elemento menos en cancha tras la expulsión del defensa Cristian Castro, pudo al menos salvar una unidad ante un contrincante que, teniendo todo a su favor, pecó por timorato en su propuesta ofensiva, que a la postre se quedó corta.

Pero más allá del emotivo encuentro, al adiestrador lo siguen ‘sacando de casillas’ en las conferencias, con preguntas que -a todas luces- no son de su agrado. Como aconteció en la noche del sábado, cuando le cuestionaron, entre otras, por su insistencia en el delantero Jéfferson Duque.

El ariete, quien marcó en la exitosa visita ‘verdolaga’ al Deportivo Pereira (0-2), actual campeón de la Liga, no tuvo una buena presentación ante el ‘poderoso’. Y se perdió, a los 39′ una clara opción de gol, cuando ambos equipos estaban en igualdad de condiciones en el compromiso.

“Conozco a muchos goleadores que tuvieron una racha negativa y Jéfferson hizo un gol importante en el último partido. Cuando un goleador no está en esta racha ahí debo mirar la labor para el equipo y debo sacarme el sombrero con Jéfferson”, respondió el entrenador.

“Los niveles de ansiedad ya bajaron por el gol que le hizo al Pereira. Me molesta muchísimo cuando pasan cosas en la cancha con algún jugador, porque herir a uno es herir a todos nosotros”, añadió Autuori, que ante la ausencia de Francisco Da Costa ha dado su confianza a Duque.

Al orientador también lo molestó el hecho de que le interroguen, una vez más, sobre los motivos por los cuales no le ha dado más minutos al juvenil Juan Pablo ‘Tatay’ Torres: volante creativo que llegó al elenco profesional precedido de excelentes actuaciones en el conjunto Sub-20, pero que poco juega.

“Esta es una pregunta que todos los días me la hacen. Entonces invito a usted a ir al pasado y ver cuántas veces lo he convocado. ‘Tatay’ está preparado y acá no hay ninguna posibilidad para presionar para meterlo. Seguramente tendrá la oportunidad porque cada día está mejor”, dijo.