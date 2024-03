Deportivo Cali sucumbió en un encuentro que tuvo como anotadores a José David Lloreda (21’) y a Juan Diego Ceballos (25’).

🟢⚽ ¡Equidad sacó sus mejores cartas, le ganó a Cali y logró llegar a lo más alto de #LALIGAxWIN! ¡Revive los goles del partido acá! 🟢⚽ pic.twitter.com/AM3WNnDQx7 — Win Sports (@WinSportsTV) March 9, 2024

De esta manera, la escuadra verdiblanca acumuló su segunda caída en línea, pues venía de perder 1-2 de local con el Tolima y empezó a comprometerse en la tabla de posiciones.

Los caleños quedaron transitoriamente en el octavo lugar de la clasificación con 14 puntos, casilla que podrían ceder con el desarrollo del resto de la jornada.

Además, el conjunto vallecaucano dio ventaja en la tabla del descenso, en la que está solo 6 unidades por encima de Jaguares de Córdoba, elenco que por ahora está perdiendo la categoría y que recibirá a Millonarios con la urgencia de recortar la ventaja.

Entre tanto, Equidad llegó al primer puesto con 23 puntos y completó 4 victorias en línea. Sin embargo, sus escoltas le podrían quitar la posición en lo que resta de la fecha.

Por otro lado, a primera hora Junior de Barranquilla se impuso 0-2 en su visita a Águilas Doradas gracias un doblete de Carlos Bacca (9’ y 52’) y se afianzó entre los 8 primeros con 18 unidades, 4 más que las del bando paisa.

🦈⚽ ¡Junior demostró su jerarquía en la fecha 11 de #LALIGAxWIN! ¡Revive el doblete de Carlos Bacca contra Águilas Doradas! 🦈⚽ pic.twitter.com/5CIBmNdg2d — Win Sports (@WinSportsTV) March 9, 2024

Resultados, fecha 11 de la Liga Betplay 2024

Viernes 8 de marzo

Águilas 0-2 Junior

Equidad 2-0 Cali

Sábado 9 de marzo

2:00 p. m. – Pasto vs. Chicó

4:10 p. m. – Santa Fe vs. Fortaleza

6:20 p. m. – América vs. Alianza

8:30 p. m. – Tolima vs. Medellín

Domingo 10 de marzo

2:00 p. m. – Once Caldas vs. Envigado

4:10 p. m. – Nacional vs. Bucaramanga

6:20 p. m. – Jaguares vs. Millonarios

8:30 p. m. – Patriotas vs. Pereira

Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras inicio de fecha 11

1. Equidad: 23 puntos

2. Tolima: 21

3. Pereira: 20

4. Santa Fe: 19

5. Junior: 18

6. Bucaramanga: 16

7. Once Caldas: 15

8. Deportivo Cali: 14

9. Águilas: 14

10. Medellín: 14

11. Jaguares: 13

12. Envigado: 13

13. Fortaleza: 12

14. Millonarios: 11

15. Alianza: 9

16. Nacional: 9

17. América: 9

18. Chicó: 9

19. Pasto: 7

20. Patriotas: 5

Así va la tabla del descenso en la Liga Betplay 2024

20. Patriotas: 5 puntos (0,50 de promedio)

19. Jaguares: 93 (1,04)

18. Cali: 99 (1,09)

Envigado: 103 (1,14)

