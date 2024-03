Deportivo Cali fue derrotado en un partido lleno de condimentos que terminaron siendo usados para un sinfín de comentarios de aquellos que gozaron con el resultado.

Las burlas se enfocaron en que la afición verde llenó el estadio para ver anotar a Gustavo Torres, delantero del Once Caldas y que en el pasado perteneció al América de Cali.

Además hicieron referencia a que Andrés Felipe ‘Riflecito’ Andrade, también de pasado americano, debutó con el cuadro caleño fallando una pena máxima en el minuto 90+3, pues el arquero rival le atajó su cobro.

Finalmente, hubo énfasis a la tabla del descenso, en la que el conjunto ‘Azucarero’ está a solo 6 puntos de la zona que hace perder la categoría.

Con este marcador, el Cali quedó parciamente sexto en la taba de la Liga Betplay con 14 puntos, en tanto que Once Caldas se ubicó quinto con 15 unidades

En otros compromisos de la jornada, Envigado empató 2-2 de local con Jaguares de Córdoba, mientras que el líder Deportes Tolima igualó 1-1 de visitante con Boyacá Chicó.

Programación de la fecha 10:

– Marzo 1: Envigado 2-2 Jaguares

– Marzo 1: Chicó 1-1 Tolima

– Marzo 1: Cali 0-1 Once Caldas

– Marzo 2: Millonarios vs. Equidad (4:00 p. m.)

– Marzo 2: Pereira vs. América (6:10 p.m.)

– Marzo 2: Junior vs. Nacional (8:20 p. m.)

– Marzo 3: Bucaramanga vs. Patriotas (4:00 p. m.)

– Marzo 3: Medellín vs. Águilas (6:10 p. m.)

– Marzo 3: Alianza vs. Santa Fe (8:20 p. m.)

– Marzo 4: Pasto vs. Fortaleza (8:10 p. m.)

Memes para Deportivo Cali por derrota ante Once Caldas en Liga Betplay

Acá, algunas de las publicaciones más ingeniosas:

Sacaron tifo para perder ,el rifle debutó botando penal y les hizo gol Gustavo torres. pic.twitter.com/Ti0uvjCrMR — Kaeto Ramírez ⚽👹 (@kaeto_ramirez) March 2, 2024

SON LOS ÚNICOS HPTAS QUE SE LES OCURRE PONER A UN JUGADOR QUE NO HA JUGADO HACE 8 MESES A PATEAR UN PENAL. 😭 pic.twitter.com/CI9WwtS1lL — ⭐️⭐️ REGALITÁ ⭐️⭐️ (@MioDiavoli) March 2, 2024

