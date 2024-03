Millonarios no ha tenido un gran inicio de año en la Liga BetPlay y, entre otros factores, el principal ha sido el de las lesiones, dado que varios de sus jugadores han estado ausentes de algunos compromisos por temas, especialmente, musculares.

De hecho, uno de los que ha tenido más problemas a lo largo de 2024 ha sido David Mackalister Silva, capitán y referente del equipo, quien ha sufrido de problemas musculares y en su tobillo, por lo que igual ha estado fuera durante algunos juegos.

Sin embargo, aunque se creía que ya estaba totalmente recuperado e iba a ser una pieza clave para revertir el complicado momento que vive el club, en las últimas horas se dio a conocer que su presencia en el juego contra Jaguares no está garantizado debido, de nuevo, a una complicación muscular.

Según explicó el periodista Cristian Pinzón, quien sigue de cerca toda la información del equipo bogotano, el capitán ‘Embajador’ sufrió de una carga muscular que no lo ha dejado entrenar con normalidad y por eso tuvieron que hacerle una resonancia para descartar alguna lesión mayor.

Afortunadamente para sus intereses, en ese examen no salió nada negativo y por eso es que igual podría jugar si así lo requiere el técnico Alberto Gamero, pero también está dentro de las posibilidades dejarlo descansando para que no se vaya a lesionar peor y que en la próxima semana ya pueda estar al 100 %.

Ⓜ️ David Mackalister Silva presenta una leve carga muscular que no le ha permitido entrenar, la resonancia que se le practicó no arrojó ninguna lesión; sin embargo, se esperará hasta el sábado si puede ser incluido en el grupo de viajeros o, por prevención, no viaja a Montería. pic.twitter.com/P7IgvFLBkL

— Cristian Pinzón (@Crispinllos) March 8, 2024