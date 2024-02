Uno de los mayores problemas que ha tenido Millonarios a lo largo del campeonato han sido las lesiones, dado que varios de sus principales futbolistas han estado ausentes y eso se ha visto reflejado en los resultados de los últimos compromisos.

De hecho, uno de los que más tiempo lleva por fuera de las canchas es el lateral izquierdo Danovis Banguero, quien llegó proveniente de Águilas Doradas con mucha expectativa, pero en el compromiso de vuelta de la Superliga frente a Junior sintió un dolor y se fue reemplazado apenas en los primeros minutos de juego.

Luego de los exámenes se determinó que había sufrido de una lesión en el cuádriceps derecho, a lo que Gamero dijo que solo era una cuestión de dos semanas. Sin embargo, ya pasó más de un mes y nada que vuelve a jugar, por lo que, además con la grave lesión de Bertel, esa zona quedó desprotegida.

Millonarios, cerca de recuperar a Danovis Banguero

Ahora, la preocupación creció cuando Millonarios informó que Jorge Arias, que estuvo en esa zona en los últimos juegos, también se lesionó, por lo que Gamero se quedaba cada vez con menos opciones.

No obstante, el entrenador calmó los ánimos al confirmar que Banguero ya se reintegró a los trabajos grupales y que por eso lo más seguro es que pueda jugar, no contra Once Caldas, sino contra La Equidad por la décima fecha del campeonato.

“Los jugadores se lesionan porque este es un deporte de contacto y desafortunadamente este año nos ha tocado a nosotros, pero ahí los futbolistas se van recuperando de a poco. Por ejemplo, Banguero ya casi va a volver, no para este partido (contra Once Caldas), pero sí de pronto para el próximo”, aseguró Gamero.

Ⓜ️ Alberto Gamero confirma que Danovis Banguero estaría disponible en Millonarios para el partido ante La Equidad pic.twitter.com/z8I1D5x4Jt — Juan Bee (@JDBeetar) February 27, 2024

De esta manera, Danovis Banguero podría ser la gran novedad de Millonarios para recibir al cuadro ‘asegurador’ en El Campín el próximo sábado a partir de las 4:00 de la tarde, lo cual sería buena noticia teniendo en cuenta las lesiones y las falencias que ha tenido el equipo en esa zona de la cancha.

