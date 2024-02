Este sábado 24 de febrero, sobre las 8:20 de la noche, Millonarios volverá a jugar en la Liga BetPlay en el compromiso correspondiente a la octava jornada del campeonato frente a Patriotas de Boyacá, luego de lo que fue la derrota contra Águilas Doradas en su estadio.

Este es un compromiso muy importante, dado que vuelven varios de los principales futbolistas que estaban lesionados, como el caso de Daniel Cataño y David Mackalister Silva, por lo que necesita volver a sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla.

Sin embargo, hay un jugador en particular que hace rato no se ve en cancha y para este juego ni siquiera fue convocado, Beckham David Castro, por lo que tanto la hinchada como la prensa se preguntan por él, ya que el año pasado tuvo una gran temporada y, al menos de lo que se conoce, en este inicio de 2024 no se ha lesionado.

Rabieta de Alberto Gamero con periodista

En la rueda de prensa previa al compromiso con Patriotas, el entrenador de Millonarios atendió a los medios de comunicación, pero hubo un momento en el que se molestó debido, justamente, a una pregunta acerca del extremo de 20 años de edad.

“Lo de Beckham, la verdad con el respeto que ustedes se merecen, pero yo esta pregunta la respondo con otra más: ¿llevo a Beckham o a Rivaldo? Ahí está”, contestó Gamero.

Y agregó: “Es incómodo para mí que me pregunten por jugadores que no están cuando yo tengo 18 ahí en la nómina. Por X o Y motivo no está. Él sabrá por qué y yo sé por qué, es algo interno, pero es una decisión que se toma por el mejoramiento del jugador”.

Finalmente, Gamero explicó que él no considera esa como una pregunta sino más un descontento y por eso es que no la responde de la mejor manera.

Cabe destacar que desde que debutó en Millonarios, el extremo de 20 años ha jugado un total de 35 partidos y ha anotado seis goles, pero su rendimiento iba en subida y por eso no se entiende la razón por la que el profesor Gamero casi no lo ha utilizado durante este campeonato.

