Ya casi se acaba 2023 y los hinchas de Millonarios no están muy contentos con la gestión de los directivos, ya que apenas han anunciado a dos fichajes y no se esperan mucho más para el próximo año, una temporada en la que el cuadro ‘embajador’ jugará los torneos nacionales y la Copa Libertadores.

Sin embargo, además de los ya confirmados Delvin Alfonzo y Diego Novoa, las directivas del club se siguen moviendo para contratar a más jugadores que le den experiencia al equipo y así competir de la mejor manera tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Para eso, ahora el cuadro bogotano está haciendo un esfuerzo importante para contratar a Danovis Banguero, el lateral izquierdo que estaba en Águilas Doradas y que es un capricho de Alberto Gamero, recordando que lo tuvo en Deportes Tolima y fue clave para ganar el título de 2018.

Según pudo conocer Pulzo con una fuente cercana a Millonarios, dicha negociación se había caído porque Águilas Doradas pedía una suma de dinero bastante alta por el lateral de 34 años de edad y por eso se habían adelantado las negociaciones con Nicolás Giraldo.

Sin embargo, el equipo hizo una última oferta este miércoles 27 de diciembre y al parecer ya se llegó un acuerdo, pero no de compra, sino de préstamo mientras se cumple el contrato y ahí sí se negociaría directamente con el futbolista.

Según contó César Augusto Londoño, lo único que falta para hacer oficial la contratación son los exámenes médicos y la firma del jugador, un trámite que se llevará a cabo en las próximas horas.

De esta manera, Banguero será la tercera contratación oficial de Millonarios para 2024, recordando que aún falta el anuncio del delantero argentino Santiago Giordana, quien aterrizará en el país en los próximos días, y con eso se cerrará el libro de pases para el equipo de Bogotá.

A Nicolás Giraldo, quien ya tenía un acuerdo con el cuadro ‘embajador’, le informaron que ya cancelaron esas negociaciones y que ya no lo contratarán, según informó Julián Capera.

