Millonarios perdió 0-2 contra Once Caldas en la fecha 9 de la Liga BetPlay y está fuera del grupo de los ocho. Esto, sumada a una seguidilla de malos resultados, tiene fuera de casillas a los hinchas, que este martes 27 de febrero, insultaron al entrenador.

Gamero habló de eso en rueda de prensa y esta mañana, en charla con Win Sports, aseguró que le dolieron los insultos, pues esta es la primera vez que hay este distanciamiento con la afición que tanto lo ha aplaudido.

“Fui a la rueda de prensa muy golpeado porque, lo que siempre he dicho, cuando vine a Millonarios, mi ilusión fue tener al equipo donde siempre lo hemos tenido: peleando cosas importantes, saltando estos tres partidos”, expresó en su charla con el medio deportivo.

Luego del pitazo final, parte de los aficionados de Millonarios que estuvieron en el estadio El Campín chiflaron a los jugadores y algunos de los que estaban en las sillas de occidental fueron mucho más beligerantes con Gamero. Eso, afectó al entrenador, que aún tiene contrato hasta diciembre de 2026.

“Sí, me golpearon los insultos, la gritería, porque tenía mucho tiempo que no me pasaba. Yo siempre he dicho que el trabajo no lo voy a traicionar y son momentos que suceden. No es toda la hinchada, pero sí hubo insultos feos. Como yo le dije a los muchachos: esto está de parte de nosotros”, dijo Gamero.

Sin embargo, y asegurando que va a seguir en el club mientras tengan la ilusión de jugar una buena Copa Libertadores, Gamero sí planteó la opción de no continuar en los ‘Embajadores’.

“Yo siempre he dicho que no me gusta sufrir en los equipos. Si yo veo que la cosa no sale, yo mismo doy un paso al costado. Yo no me apego a las cosas. El día a día mío es educar al jugador en respetar a una afición. Lo que sí he tenido yo con este equipo es que se prepara y lucha para agradar una afición. Estos son golpes, pero, y se lo he dicho a ellos, seguro que de esto vamos a salir porque tenemos equipo, trabajo y voluntad de un evento internacional que se nos avecina. Aquí estamos nosotros con el corazón fuerte, mentalidad fuerte y seguro que vamos a salir de esto”, mencionó en su entrevista con Win Sports.

Aunque la salida de Alberto Gamero no sería pronto, pues los directivos de Millonarios no se caracterizan por tomar esas decisiones tan drásticas, que se empiecen a dar esos roces entre los hinchas y el entrenador sí abre el panorama a que el técnico no cumpla su contrato hasta 2026.

Millonarios vs. La Equidad, prueba de fuego para Gamero

El próximo juego de los ‘Embajadores’ será el 2 de marzo, en el estadio El Campín. Este será un día para resarcirse con el fútbol y con la hinchada.

Los ‘Aseguradores’ marchan segundos en la tabla de posiciones y aunque no se caracterizan por tener un juego exquisito, sí han logrado importantes resultados en este semestre. De hecho, en esta fecha 9, La Equidad le ganó a Nacional en el mismo escenario deportivo, razón por la que jugar con una hinchada en contra no será extraño para los dirigidos por Alexis García.

El partido entre Millonarios y Equidad se jugará a las 4:00 p. m. del sábado.

🔜 Próximo partido

🏆 Liga 2024-1

⚽️ Fecha 10

🆚 Equidad

📆 Sábado 2 de marzo

⏱ 4:00pm

🏟 Estadio El Campín ¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🔝 pic.twitter.com/XKtnFVrNMS — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 28, 2024

