En el programa que salió al aire este martes, 27 de febrero, el creador de contenido se refirió a la actualidad de Óscar Vanegas, quien llegó a Millonarios en 2022 y no termina de convencer.

Y es que, para ‘El Tigre’ Córdoba, el defensor sincelejano no está a la altura para integrar un equipo como Millonarios, pues recordó la expulsión en el pasado duelo contra Patriotas.

De hecho, el panelista de Pulzo Deportes fue más allá y le puso a Vanegas el sobrenombre ‘patadita’, teniendo en cuenta su rudeza dentro del terreno de juego.

“Hay una cosa que yo no comparto de Millonarios, es de las pocas cosas que no entiendo de Alberto Gamero, y es cómo hacen para tener al señor Óscar Vanegas en la nómina”, dijo.

Y añadió: “‘Patadita’ Vanegas no puede ser parte del equipo profesional… Jueguen con un ‘man’ de la sub-13 si es necesario, pero no pongan a ese muchacho. Es increíble”.

La inconformidad de ‘El Tigre’ la comparte una buena parte de la hinchada de Millonarios, ya que el central con pasado en México no ha demostrado su mejor nivel en el equipo.

La culpa no es de Gamero, la culpa es de los directivos de @MillosFCoficial por no traer un defensa central de categoría. Llinás y Vargas son grandes pero no tienen suplentes. Jorge Arias lo hace bien pero Oscar Vanegas debe irse de Millonarios.

— Javier Hernández (@JaviPekerman) February 25, 2024