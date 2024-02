Por: Familia Cardenal

Para la actual generación, el máximo ídolo de Santa Fe es el argentino Ómar Pérez, quien ya lleva algunos años retirado del fútbol profesional.

El argentino, quien recordó su época en Santa Fe, ganó 9 títulos con la camiseta del ‘Cardenal’, donde se destaca la Liga del 2012 y la Copa Sudamericana del 2015, habló con RCN Deportes y allí volvió a confesar el anhelo de dirigir al equipo de sus amores en el futuro.

“El camino me relacionará algún día. Quiero prepararme y no quiero llegar sin algún tipo de experiencia. Hice mi curso, como técnico de menores de 20 años y ahora hago el Pro, para dirigir. Hoy aprovecho el estar acá, conocer más el tema de restaurantes, se aprende algo nuevo. Algún día me gustaría volver a Santa Fe”, inició.

Del mismo modo, comentó cuál fue el clásico bogotano que más recuerda: “Todos los recuerdo, no hay uno en especial. Uno le dice al rival, ‘ah bueno te gané en tu cara’, el otro dice ‘yo también’, es el folclore del fútbol. Todos fueron especiales, Santa Fe le ganó una final a Millonarios, Millonarios a Santa Fe, pero nosotros quedamos campeones intercontinentales (risas)“.

Finalmente, se refirió a la actualidad del club, en especial sobre el regreso de su gran amigo, Daniel Torres, a quien elogió hace días: “‘Dani’ siempre fue un amigo, teníamos un grupo que trataba de contener y enseñarles a los chicos a nuestra forma, creo que Daniel creció. Por eso considero que plasma eso dentro de una cancha, lo hace visible. Es un amigo, un hermano y que haya regresado al club, que trate de aportar eso y que haya regresado, es importante”.

