En julio de 2012 la historia de Independiente Santa Fe se dividió en dos, pues finalizó una sequía de 37 años y marcó el inicio de una época dorada donde ganó 8 títulos en cinco temporadas; entre ellos la Copa Sudamericana y la Copa Suruga Bank.

Así las cosas, estos campeonatos llegaron de la mano de Ómar Pérez, quien es considerado el mayor ídolo en la historia del cuadro ‘Cardenal’, desde su llegada en enero de 2009 comandó al equipo a su primera consagración tras dos décadas en la Copa Colombia.

Entre tanto, el conjunto bogotano empezó a protagonizar en el rentado local y en el ámbito internacional con técnicos como Wilson Gutiérrez, Gustavo Costas y Gerardo Pelusso. Pese a las buenas participaciones en los torneos Conmebol el ‘10’ argentino manifestó su inconformidad sobre las instalaciones de la sede deportiva donde entrenaban para ese entonces.

“Los equipos de Brasil invierten millones, nosotros no teníamos ni pisos de cerámica, teníamos agua fría, no había un buen gimnasio, pero éramos felices con lo que teníamos y nos permitió competir con los grandes del continente”. Agregó en entrevista para el diario AS Colombia.

