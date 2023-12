Desde que Ómar Sebastián Pérez se retiró del futbol profesional, ha sido muy poco lo que ha hablado sobre la actualidad de Independiente Santa Fe, pues para nadie es mentira sus diferencias con la dirigencia actual.

Sin embargo, en las últimas horas habló con As Colombia y allí, sin extenderse, confesó que le duele lo que pasa en el club más que todo por la gente, la cual acude a su restaurante con tristeza al momento de referirse al ‘Cardenal’.

“No lo veo como lo deseo. No lo veo como me gustaría verlo. Pero como no estoy en la institución no puedo decir mucho más. Me gustaría que Santa Fe estuviera en los primeros lugares y eso implica que la gente llene el estadio”, dijo de entrada el ídolo argentino de Santa Fe.

Omar Pérez sobre la triste actualidad de #SantaFe “No lo veo como lo deseo. No lo veo como me gustaría verlo. Pero como no estoy en la institución no puedo decir mucho más. Me gustaría que Santa Fe estuviera en los primeros lugares y eso implica que la gente llene el estadio". pic.twitter.com/nKxXGtWsDg — Familia Cardenal (@CardenalFamilia) December 12, 2023

Es consciente de la situación, pero no tiene respuesta alguna: “Lógico (duele) y toda la gente que recibo entre semana y los fines de semana vienen con esa angustia de ver qué le pasa al club. Uno trata de pensar y analizar y ese por qué no tiene respuesta todavía”.

En la misma entrevista se refirió a su relación con Eduardo Méndez, actual presidente de Santa Fe que no lo apoyó en su partido de despedida: “No es ni buena ni mala. Me citó una vez a la casa de una periodista, me habló de unas cuestiones para los muchachos. Lo volví a ver después del título y el último día que me citó a la oficina para decirme que no continuaba en el club”.

