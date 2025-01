La historia del cucuteño con el conjunto de Vallecas terminó de la peor manera posible. Con solo siete partidos disputados esta temporada, dos de ellos como titular, James Rodríguez dejó el club después de rescindir su contrato en las últimas horas.

Así lo contó el periodista Edu Aguirre en ‘El Chiringuito’, donde señaló que las directivas del equipo estuvieron de acuerdo con la decisión.

“Se va a hacer oficial su rescisión de contrato. Después de varios días de negociaciones, James Rodríguez será agente libre. Su contrato acababa en julio, pero va a dejar de ser jugador del Rayo por mutuo acuerdo, tras una conversación con el club”, aseguró el comunicador.

Aunque desde el principio se especuló que la llegada del colombiano al Rayo Vallecano se había dado únicamente por deseo del presidente del equipo, Raúl Martín Presa, Aguirre confirmó esa versión en la misma intervención.

“La historia es que James nunca ha contado para el entrenador Íñigo Pérez. Es un fichaje del presidente que en el centenario del Rayo dijo ‘voy a hacer el esfuerzo por traer al mejor jugador de la Copa América’, pero a Íñigo Pérez no le encaja ese jugador”, explicó.

Una de las revelaciones que más llamó la atención fue lo que le dijo el cucuteño al DT cuando vio que no lo tenía en cuenta. Según contó el periodista español, la respuesta del técnico fue contundente.

“James cada vez jugaba menos y tres partidos antes de enfrentar al Real Madrid, cuando está en el banquillo y no juega ni un solo minuto, James va al entrenador y le dice ‘¿por qué no juego ni un solo minuto?’ El entrenador le dice: ‘Porque no me encajas en el equipo y porque es un fichaje que no he pedido’”, contó Aguirre en el mismo programa.